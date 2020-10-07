«الطوارئ» برأس الخيمة: ضرورة تشديد إجراءات مكافحة «كورونا»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أكد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي في رأس الخيمة في اجتماع ترأسه القائد العام لشرطة رأس الخيمة رئيس الفريق اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية ورصد المخالفات والتشديد على الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتقييم الوضع العام لأعداد الإصابات في الإمارة، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الوقائية التي تم تطبيقها بالإمارة، وما حققته من نتائج ملموسة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، ما أسهم في تحفيز الجهود ودعم مرحلة التعافي.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أجندة وتوصيات الاجتماع السابق، ومناقشة إحصائية مخالفة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بناءً على قرار النائب العام للدولة.

وأكد النعيمي خلال الاجتماع على أهمية التواصل مع مؤسسات المجتمع وجعلها جزءاً لا يتجزأ في عملية تحقيق الأمن والاستقرار، ما يسهم في توفير الطمأنينة لمختلف شرائح وقطاعات المجتمع في الإمارة، مشيداً بالجهود الحثيثة للفريق ومدى تفانيهم من أجل الوصول للأهداف المنشودة، وحث الجميع على ضرورة بذل الجهود بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجهات المشتركة في دعم حفظ الأمن من الكوارث والأزمات، مؤكداً على أهمية الاستعداد المسبق لأي طارئ.

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