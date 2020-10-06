محمد بن راشد: الشيخ راشد كان عاشقاً لدبي.. مخلصاً للاتحاد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة الذكرى الـ30 لرحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إن الشيخ راشد كان قليل الكلام.. كثير التفكر .. نظرته عميقة كبحر واسع.

وأضاف سموه أن المغفور له بإذن الله تعالى كان يبدأ يومه قبل الناس .. وأحلامه تتجاوز سنواته .. محباً لزوجته لطيفة .. وكان عاشقاً لدبي .. مخلصاً للاتحاد.. رحل بهدوء بعد أن ملأ الدنيا ضجيجاً بأعماله.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "كان قليل الكلام.. كثير التفكر .. نظرته عميقة كبحر واسع .. يومه يبدأ قبل الناس .. وأحلامه تتجاوز سنواته .. محباً لزوجته لطيفة .. عاشقاً لدبي .. مخلصاً للاتحاد .. رحل بهدوء بعد أن ملأ الدنيا ضجيجاً بأعماله .. وما زالت .. ".

#رحيل_راشد_٣٠عاماً

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