بلدية أبوظبي تحافظ على المظهر العام بالتوعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملات توعية عن بعد وفي الميدان للحفاظ على المظهر العام، استهدفت كل أفراد المجتمع في مصفح والشهامة والوثبة ومدينة زايد، مؤكدة أهمية الالتزام بالقوانين والمحافظة على المظهر العام.

ونظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية مجتمعية إلكترونية بعنوان «الحفاظ على نظافة مدينتك دليل على تحضرك»، تم خلالها إرسال نحو 5000 رسالة توعية إلى المستثمرين والملاك والأفراد في منطقة مصفح الصناعية، المفرق الصناعية، والنوف، وحميم. كما نفذت حملة ميدانية بالشهامة للتوعية بأضرار المخلفات الصلبة مجهولة المصدر بجانب وأمام المساكن على المظهر العام والآثار السلبية التي تترتب على ذلك.

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