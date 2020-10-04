«الاتحاد للقطارات»: برنامج لتأهيل مواطنين في الهندسة المدنية والكهربائية

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشفت شركة الاتحاد للقطارات عن الانتهاء من بناء ثاني مصنع عوارض خرسانية مخصصة لشبكة السكك الحديدية في الدولة، والذي يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 72 ألف عارضة خرسانية شهرياً لتثبيت قضبان القطار، فيما أكدت أنها تعمل على اختيار مجموعة من الكوادر الوطنية خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصين في الهندسة المدنية أو الكهربائية، للانضمام إلى برنامج تأهيلي مدته ثلاث سنوات، يحصل الملتحقون به على فرص توظيفية وشهادات عالمية بعد انتهاء فترة التدريب.

وذكرت الشركة في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحزمة (د) تعد آخر حزم المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد، والتي تمتد على مسافة 605 كم، من الغويفات على حدود السعودية، إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي، منوهة إلى أن هذه الحزمة تتميز بكونها تؤسس لمرور القطار عبر إمارة الفجيرة، ذات الطبيعة الجغرافية المتنوعة من الجبال الحجرية والوديان العميقة إلى السهول والمناطق الصحراوية.

وأكدت أن هذا التنوع تطلّب التخطيط الدقيق والتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات المختصة، من أجل بناء مسار للقطار بين الجبال والأودية، بما يضمن عدم تأثر الحياة البرية والنباتية، بإنشاء السكة الحديدية، مشيرة إلى أن الشركة خططت لتجاوز هذا التحدي في الحزمة (د) من خلال بناء 35 جسراً و32 معبراً خاصاً للحيوانات، ليصل إجمالي ما يتم بناؤه إلى 80 نفقاً، وجسراً، ومعبراً خاصاً للحيوانات مثل الجمال والغزلان والزواحف، باستخدام 615 ألف متر مكعب من الحصى، وأكثر من 283 ألفاً و333 من العوارض الخرسانية، بالإضافة إلى إزاحة 37 مليوناً و727 ألفاً و721 طناً من الرمال والصخور خلال أعمال الحفر.

وأوضحت أنه سيتم اختيار مجموعة من الكوادر الوطنية خريجي الجامعات والمعاهد من الذكور والإناث المتخصصين في الهندسة المدنية أو الكهربائية، للانضمام إلى برنامج تأهيلي مدته ثلاث سنوات، يحصل الملتحقون به على شهادات عالمية بعد انتهاء فترة التدريب.

وذكرت الشركة أنها ألزمت شركاءها بتقديم اقتراحات مفصلة بشأن توفير برامج تدريبية للكوادر الملتحقة بها حديثاً، مع ضرورة توظيف المتدربين في غضون ثلاثة أشهر، منوهة إلى أنه سيتم تقييم المتدربين وفقاً لخطة تطوير القدرات الشخصية الخاصة بهم بعد 60 يوماً من استلامهم للوظيفة. وقالت: «هذه الخطة تدعم جوانب مختلفة في عملية تطوير المتدربين، منها التصميم، وإدارة المشاريع، وضمان الجودة ومراقبتها، والبناء، وإدارة شؤون الشركاء، وإدارة العقود، والمهارات الخاصة بإدارة الصحة والسلامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news