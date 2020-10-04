«دبي سفاري» تبدأ استقبال زوارها غداً

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تبدأ حديقة «دبي سفاري» استقبال زوارها غداً، مع مجموعة متكاملة من التجارب التفاعلية والتعليمية والترفيهية للجمهور بمختلف الأعمار، حيث اعتمدت بلدية دبي تغييرات كثيرة، إضافة إلى توفير مجموعة من الفعاليات الجديدة.

وكانت «دبي سفاري»، التي تمتد على مساحة 119 هكتاراً، تعمل على عملية تجديد وتطوير شاملة، بهدف توسيع المرافق وتقديم تجارب أكثر تنوعاً، حيث شملت أعمال التطوير إجراء الكثير من التحسينات التي هدفت لتسهيل وصول الضيوف إلى مختلف مواقعها، والاستمتاع بخدماتها ومعالمها السياحية، إضافة إلى تطوير مسارات سيرهم ضمن الحديقة، حتى يتمكنوا من استكشاف كافة أرجاء الحديقة بكل يسر وسهولة.

وحسب البلدية، يمكن للزائرين الاستمتاع بتجربة فريدة لا تنسى بمشاهدتهم أنواعاً مختلفة من الحيوانات، وكذلك تفاعلهم مع الحيوانات الموجودة، والكثير من الفعاليات والعروض الأخرى، ومنها البرامج التعليمية والتثقيفية، كما تمثل «دبي سفاري»، التي تعد من الوجهات البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة وموطناً لـ3000 حيوان، إضافة الى الطيور النادرة، ومجموعة متنوعة كبيرة من البرمائيات واللافقاريات.

وتمثل «دبي سفاري» محميةً للحياة البرية والحيوانات ومركزاً تعليمياً في الوقت نفسه، كما تضم مجموعة من الحيوانات الجديدة، ومنها الأفيال والزرافات الإفريقية

ويمكن للزائرين الاعتماد على خدمة التنقل باستخدام أحدث القطارات المكيفة التي ستنقلهم إلى كافة القرى في «دبي سفاري بارك»، القرية الآسيوية، الإفريقية، قرية المستكشف، جولة سفاري، وجولة سفاري صحراء العربية، وعلى طول الوادي الذي يمتد داخل الحديقة.

يذكر أن «دبي سفاري بارك» ستفتح أبوابها للجمهور يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، ويشترط الحجز المسبق عبر الإنترنت.

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