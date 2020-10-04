إعادة فتح جامع زايد الكبير في أبوظبي والفجيرة وصرح زايد

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إعادة فتح جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي والفجيرة وصرح زايد المؤسس، أمام الزوّار، ضمن منظومة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بعد الإغلاق الاحترازي خلال الأشهر الماضية. واعتمدت الوزارة عدداً من الإجراءات الخاصة بإعادة افتتاح المعالم الثقافية أمام الزوّار من مختلف الثقافات، ضمن منظومة متكاملة من المتطلبات الاحترازية للحفاظ على سلامة الزوّار، تضمنت تحديد الطاقة الاستيعابية لدخول المعالم الثقافية من خلال ضبط أعداد الزوار بصورة تجنبهم الزحام وتضمن لهم مساحة الأمان وانسيابية حركتهم خلال تجولهم في المكان. وتضمنت الإجراءات كذلك تركيب كاميرات حرارية للكشف عن حرارة الجسم على مداخل المعالم الثقافية، مع تخصيص غرفة لعزل من يلاحظ ارتفاع درجة حرارة أجسامهم إلى حين وصول الفريق الطبي المختص.

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