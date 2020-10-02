تمديد مهلة تخفيض المخالفات المرورية برأس الخيمة 10 أيام

المصدر: رأس الخيمة ■الإمارات اليوم

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تمديد مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% للمخالفات المرتكبة في 2019 وما دون، لمدة 10 أيام تنتهي في الـ10 من أكتوبر الجاري، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي في 30 من سبتمبر الماضي، وذلك بناءً على تعليمات قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي.

وأفادت شرطة رأس الخيمة بأن هذا القرار جاء بهدف منح أفراد المجتمع فرصة أكبر للاستفادة من هذه الفترة لتعديل وتسوية أوضاعهم، ودفع المخالفات المرورية المترتبة على مركباتهم، مشيرة إلى أنه تم إدراج هذه النسبة مباشرة في النظام المروري الموحد على مستوى الدولة، وذلك ليتمكن المخالفون من دفع مخالفاتهم من أي إدارة من إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، تسهيلاً عليهم، ومراعاة لظروف بعد المسافة على البعض منهم، كما يمكن دفع المخالفات عبر تطبيق وزارة الداخلية «UAE MOI» طوال أيام الأسبوع، وفي أوقات الإجازة الرسمية، للاستفادة من فترة الخصم. وأكدت اهتمامها المستمر بتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

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