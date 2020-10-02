«طرق دبي» تحدد شروط مجانية المواقف لكبار المواطنين

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن استفادة كبار المواطنين من مجانية مواقف المركبات في دبي تخضع لشروط، أهمها وجوب التزام المركبة بنظام قانون السير والمرور، وعدم استخدام المواقف المخصصة للغير، مثل فئة أصحاب الهمم، أو المحجوزة سلفاً من قبل بعض المؤسسات أو ملاك في المناطق السكنية، أو استخدام المواقف المخصصة لمركبات وسائل المواصلات العامة.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن الخدمة تعطي فئة كبار المواطنين الذين تجاوز عمرهم 60 عاماً، الحق في إصدار تصريح يعفيهم من رسوم المواقف العامة في دبي، ويمكن لهم اختيار الوسيلة الأنسب للاشتراك، بحيث يصدر التصريح للمركبة التي يقودها كبير السن، أو أن يصدر التصريح ببياناته الشخصية، وبذلك يمكنه استخدامها في أي مركبة يستقلها بوضعها على الجهة الداخلية للزجاج الأمامي، ويجدد الاشتراك كل ثلاث سنوات، لمنع إساءة استخدامه من قبل شخص آخر في حال وفاة المستفيد.

وأضافت الهيئة أنه يمكن الاشتراك في الخدمة من خلال موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة، أو عبر مراكز خدمة المتعاملين، ويمكن الحصول على بطاقة التصريح عبر «واتس أب».

وأشارت إلى أن مفتشي الهيئة يتولون عملية مسح لأرقام المركبات عبر أجهزة ذكية، والتي بدورها تظهر دفع المركبة للرسوم في نظام المواقف التابع للهيئة، كما تبين إذا كان لديها اشتراك بباقات موسمية أو أنها معفاة أساساً من دفع الرسوم، كما في حالة كبار المواطنين.

وأضافت أنه في حال إصدار كبير السن التصريح للمركبة فلا داعي لوضع البطاقة البلاستيكية في الواجهة الزجاجية، لأن المركبة معرّفة في نظام المواقف، على أنها لشخص معفى من الرسوم.

ووفقاً للهيئة فإن مجانية المواقف العامة للمركبات في دبي، خدمة متوافرة لكبار المواطنين في الإمارة منذ سنوات عدة، وتم التأكيد عليها في التشريع الصادر عام 2016 بشأن المواقف العامة للمركبات، كما يستفيد كبار المواطنين أيضاً من تسهيلات أخرى في خدمات النقل، مثل استفادتهم من خصم 50% من الرسوم عند استخدامهم الحافلات العامة في دبي، وخصم 50% على رحلة مركبة الأجرة عند الحجز عبر خدمة «هلا».

توفير الخدمة على الموقع الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في مارس الماضي، عن تطوير وأتمتة عدد من خدمات المواقف العامة، تضمنت خدمات المواقف المجانية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتحويلها إلى موقعها الإلكتروني www.rta.e.

وشملت خدمات المواقف المجانية المقدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، التي تم تطويرها وتوفيرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، خدمات إصدار وتجديد تصاريح كبار المواطنين، وتصاريح أصحاب الهمم (دائم)، وتصريح مؤقت لأصحاب الهمم، وتصريح سائح لأصحاب الهمم، وتصريح لمراكز تأهيل أصحاب الهمم، وتصريح للحالات المرضية الخاصة.

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امتيازات يحصل عليها كبار المواطنين في خدمات النقل والمواصلات العامة في دبي.

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