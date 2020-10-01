ارتفاع عدد سكان دبي لـ 3.4 مليون نسمة خلال الربع الثالث

المصدر:
  • دبي ـ الامارات اليوم
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 أظهرت التقارير الإحصائية الديموغرافية الصادرة عن«مركز دبي للإحصاء»-، أرتفاع عدد سكان إمارة دبي في الربع الثالث 2020 بنسبة 0.3% وبواقع 8500 نسمة، ليصل الإجمالي الى 3.4 مليون نسمة ( مقيمين إقامة دائمة) مقارنة مع 3.39 مليون نسمة نهاية النصف الأول من العام الجاري 2020.

وبحسب بيانات صادرة عن «مركز دبي للإحصاء»- الساعة السكانية؛ بلغ عدد سكان الإمارة والمقيمين إقامة دائمة 3.39 مليون نسمة حتى النصف الأول الماضي 2020، وبلغ تعداد العاملين في الإمارة والمقيمين خارجها 918.3 ألف نسمة.

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