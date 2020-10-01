المصدر: دبي-الامارات اليوم.

إجراءات

لاحظ مرتادون لشواطئ عجمان وجود أشخاص بأعداد كبيرة، غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، خصوصاً التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات.

علاج

فوجئ متعامل مع بطاقة تأمين صحي لإحدى الشركات الشهيرة في دبي، بالرفض المتكرر لعلاج أسنانه، على الرغم من كونه بطلب ووصفة من الطبيب المعالج.

التزام

لاحظ متعاملون أن إعادة المراكز التجارية خدمة عربات التسوق المدفوعة مسبقاً، أسهم في تقليل انتشارها عشوائياً في مواقف المركبات، والتزام المتسوقين بمعايير التسوق الآمن.

مياه

اشتكى مستأجر بمنطقة «الكورنيش»، في عجمان، من ضعف المياه التي تصل شقته بأحد المباني السكنية، وقال إنه اشتكى لمدير المبنى، لكن الأخير أبلغه بأن المشكلة مصدرها الجهات المعنية بإيصال المياه.

مواقف

طالب مستخدمون للمواصلات العامة في إمارة عجمان، بمواصلة العمل على بناء مواقف مكيفة للحافلات، خصوصاً في المناطق الخارجية، وذلك أسوةً بالعديد من المواقف الموجودة داخل المدينة، التي تتيح راحة أكبر للمستخدمين.

لقاح

طالب آباء وأمهات الجهات الصحية، بتوفير لقاح الأنفلونزا الموسمية لطلبة المدارس هذا العام مجاناً، على مستوى الدولة، لحمايتهم من مضاعفات قد تثير الشكوك حول إصابتهم بـ«كورونا».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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