تسليم 888 مسكناً من «بطين السمر» نهاية العام الجاري

المصدر: دبي - وام

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، سهيل بن محمد المزروعي، تسليم المرحلة الأولى من حي «بطين السمر» السكني في إمارة رأس الخيمة، نهاية العام الجاري.

وبلغت نسبة الإنجاز العام للمشروع 94%، ومن المتوقع تسليم 888 مسكناً نهاية العام الجاري.

وتفقد الوزير سير العمل في المشروع، أمس، وأهم مشروعات الطرق والبنية التحتية في الإمارة.

وأكد خلال زيارته الميدانية للحي السكني، الذي يعد أحد أضخم أحياء البرامج السكنية من حيث الامتداد العمراني وعدد الوحدات السكنية، أن استقرار وسعادة المواطنين يأتيان في مقدمة أولويات حكومة الإمارات، التي أولت الأحياء السكنية كل الإمكانات لإنشاء وحدات عصرية ومستدامة، تفوق طموحات وتطلعات المواطنين.

وقال إن حي «بطين السمر» السكني في رأس الخيمة، يعتبر من الأحياء المتميزة للبرنامج.

وأكد أن الانتهاء من الحي السكني، في ظل التحديات الناجمة عن تأثيرات جائحة «كوفيد-19»، يبرهن على التزام البرنامج بتسليم المشروعات الخاصة بالأسرة المواطنة في المواعيد المحددة لها، لضمان استقرارها السكني، وتحقيق التلاحم المجتمعي.

ويقع الحي السكني بعد مخرج رقم «122» باتجاه رأس الخيمة، ويحده من الشمال الغربي شارع الشيخ محمد بن زايد، ومن الشمال الشرقي طريق الإمارات العابر، الذي يجعل الوصول له سهلاً وقريباً من بقية إمارات الدولة.

ويضم المشروع - المنفذ على مرحلتين - 960 مسكناً، وتم تخطيطه بناء على دليل معايير المجتمعات السكنية الحيوية، الصادر من مجلس السعادة وجودة الحياة. كما يحتوي على ثمانية نماذج سكنية عصرية وحديثة، وفق أعلى المعايير البيئية العالمية التي ترتقي لتطلعات وطموحات المواطنين، إضافة إلى مراعاتها طبيعة الأسرة الإماراتية، من خلال تبني مسار الأحياء السكنية الاجتماعية.

ويشمل الحي في مرحلته الأولى 354 مسكناً على مساحة تقدر بـ905 آلاف متر مربع، بمنطقة «بطين السمر» الأولى، في حين تضم المرحلة الثانية مجموعتين: الأولى الكائنة بمنطقة «بطين السمر»، والثانية تحتضن 277 مسكناً على مساحة تقدر بـ521 ألف متر مربع. وتضم المجموعة الثانية 329 مسكناً، على مساحة تقدر بـ780 ألف متر مربع.

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