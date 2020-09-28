المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مطاعم

دعا قراء إلى تخيير زبائن المطاعم بين تناول الطعام بأدوات معدة للاستخدم لمرة واحدة، وبين الأدوات المعدنية، وقالوا إن ظروف «كورونا» تجعلهم يميلون إلى استخدم الأدوات البلاستيكية، لكن بعض المطاعم ترفض ذلك.

تصوير

اشتكى مرتادون لشاطئ الصفوح في دبي قيام بعض الأشخاص بالتصوير، من دون مراعاة معايير الخصوصية للأفراد الذين يظهرون في تلك الصور ومقاطع الفيديو، مطالبين بحملات توعية للحد من هذا السلوك.

غاز

تلزم بعض المباني السكنية المتعاملين بالاشتراك في نظام الغاز المنزلي، لافتين إلى كلفتها المرتفعة جداً مقارنة بالأسطوانات العادية، متسائلين عن مدى قانونية هذا الإجراء؟

مياه

لاحظ قارئ وجود عدد كبير من شركات المياه في إمارات الدولة، وأسعارها منخفضة بشكل لافت، حيث تُباع العبوة سعة خمسة غالونات بـ2.75 درهم، متسائلاً عن جودة هذه المياه، ومدى توافقها مع المواصفات الطبيعية للمياه المعبأة من حيث توافر العناصر الأساسية والمعادن فيها.

تعويض

اشتكت مواطنة، اشترت شقة من شركة عقارية معروفة، تأخير التسليم عن الموعد المحدد بما يزيد على 14 شهراً، موجهة سؤالاً لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، عن إمكانية الحصول على تعويض من الشركة عن هذا الضرر المستمر.

كمامات

قال مرتادون لمطاعم ومقاهٍ في الدولة، إن كثيراً من الموظفين لايلتزمون بارتداء الكمامات، بالصورة الصحيحة التي تمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا، ويكتفون بوضعها على الذقن، ويتنقلون بين الزبائن ويتحدثون إليهم عن قرب، بصورة تخالف الإجراءات الاحترازية المقررة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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