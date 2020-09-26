شرطة دبي تتكفل بسكن سائحة آسيوية وعلاجها وإعادتها لوطنها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضمن مبادرات القيادة العامة لشرطة دبي الإنسانية، قام مركز شرطة البرشاء بمساعدة سائحة من الجنسية الآسيوية في العودة إلى موطنها بعدما تقطعت بها السبل بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

وتفصيلياً، أوضح مدير مركز شرطة البرشاء العميد عبدالرحيم بن شفيع، أن إحدى دوريات المركز في منطقة الاختصاص وأثناء مرورها في المنطقة، لاحظ أفرادها امرأة تبدو عليها علامات التعب والإعياء، فاصطحبوها إلى المركز، وتم على الفور التنسيق مع مكتب التواصل مع الضحية في المركز بهدف مساعدتها ومساندتها معنوياً ونفسياً.

وقال إن السائحة نتيجة للأزمة العالمية تقطعت بها السبل بعد وصولها بتأشيرة سياحية قبل بدء جائحة كورونا، ونتيجة لإغلاق المطارات لفترة من الزمن والحظر الموجود في العديد من الدول لم تتمكن من العودة إلى موطنها، كما أنها غادرت الفندق الذي كانت تقيم فيه على نفقتها الخاصة لمدة شهر بسبب إفلاسها، ما تسبب لها بصدمة نفسية.

وأضاف العميد عبدالرحيم بن شفيع أن مكتب التواصل مع الضحية حرص على تلقيها العلاج في أحد المستشفيات بدبي، وبعد تحسن حالتها الصحية تكفل المركز بحجز غرفة فندقية لها في منطقة الاختصاص إلى حين توافر فرصة لإعادتها إلى موطنها، وقبل مغادرتها بـ48 ساعة، أُجري لها فحص كورونا بالتعاون مع إحدى المستشفيات في منطقة الاختصاص، وبعد ظهور نتيجتها قام مكتب التواصل مع الضحية باصطحابها إلى المطار وإنهاء إجراءات سفرها.

مبادرات إنسانية

وأكد العميد عبدالرحيم بن شفيع، أن مساعدة السائحة الآسيوية تأتي في إطار توجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بهدف تعزيز دور القيادة العامة لشرطة دبي الأمني والمجتمعي، وترسيخاً للقيم النبيلة وتعزيزاً للروح الإنسانية بين أفراد المجتمع، كما أنها تأتي أيضاً ضمن قصص نجاح خط الدفاع الأول في القيادة العامة لشرطة دبي.

إشادة

وأشاد بجهود افراد الدورية وحسهم الأمني، الذي أدى الى مساعدة السائحة الآسيوية، مثمناً أداءهم المتميز الذي ترك سمعة طيبة لشرطة دبي لدى الجمهور، كما توجه بالشكر إلى خط الدفاع الأول تقديراً لتفانيهم في إنجاز مهامهم الميدانية في حماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

شكر وعرفان

من جانبها، توجهت السائحة الآسيوية بالشكر والعرفان للقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة البرشاء، على جهودهم وحسن رعايتهم لها ومساعدتها في العودة إلى موطنها.

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