35 مليون درهم لتنفيذ مشروعات في دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - الإمارات اليوم

قال رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، المهندس علي بن شاهين السويدي، إن الدائرة تنفذ سلسلة من المشروعات في مدينة دبا الحصن، بكلفة تتجاوز 35 مليون درهم، أبرزها إنجاز مشروع مطعم سياحي كبير في الجزيرة بالمدينة، بكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم.

وأوضح أن المطعم يتكون من طابقين، بمساحة إجمالية بلغت 1200 متر مربع، يحتوي الطابق الأرضي على قاعة طعام وجلسات خارجية تسع لـ70 شخصاً، ومطبخ ودورات مياه ومخزن، فيما يحتوي الطابق الأول على غرفة تحضير وجلسات خارجية، والتي تسع لعدد 115 شخصاً، ومطبخ ودورات مياه ومخزن، كما تبلغ مساحة الإنترلوك الخارجي 2070 متراً مربعاً، إضافـة إلى توريد وتركيب مظلات خارجية بمساحة 390 متراً مربعاً، مؤكداً أهمية مشروع المطعم، حيث راعت الدائرة في تصميمه معايير الاستدامة.

ومن المباني التي انتهت الدائرة منها أخيراً مشروع سوق مخازن المالح بجزيرة الحصن، وجارٍ حالياً توصيل المياه إليه، وقال مدير إدارة الأفرع في الدائرة، المهندس محمد بن يعروف، إن المشروع يضم 27 مخزناً، ومنطقة للتمليح، وغرفة خدمات، بكلفة بلغت 3.5 ملايين درهم، على مساحة أرض تبلغ 1000 متر مربع بمنطقة جزيرة الحصن، ويقع المشروع ضمن مشروعات الخطة التنموية للدائرة، وهو حلقة من سلسلة خطوات استراتيجية تلبي مطالب المجالس البلدية، وتعمل على تحقيق احتياجات السكان وقطاع الصيد ودعمه.

وستسهم السوق في خدمة المنتجين للسلعة المحلية (المالح)، وتعمل على تذليل العقبات التي تواجه الأهالي في تصنيع وحفظ أسماك المالح، وبغية مساعدة المشتغلين في مهنة التمليح في المدينة على صناعة وحفظ أسماكهم بطريقة صحية وآمنة إلى حين وصولها إلى الجمهور.

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