«تنفيذي الشارقة» يعتمد قائمة مستفيدي المنح السكنية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، قائمة المستفيدين من تحويل قرار الدعم السكني من قرض إلى منحة لعام 2020، ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني، وتوزعت على أغراض بناء جديد، أو استكمال، أو إضافة وصيانة مسكن في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعديل سقف استحقاق المساعدات السكنية فئة المنحة، لمن كان دخله الشهري يقل عن 25 ألف درهم.

كما اعتمد المجلس إضافة ثلاثة مواقع لنشاط الصيد الترفيهي للأسماك في الإمارة، في كلٍّ من: مدينة الشارقة، ومدينة كلباء، ومنطقة الحمرية، وتأتي إضافة المواقع الجديدة تلبيةً للإقبال الملحوظ على الصيد الترفيهي في الإمارة، ولتنظيم نشاط الصيد الترفيهي للأسماك، بما لا يتعارض مع الأنشطة البحرية الأخرى.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة لعام 2019، وتناول التقرير أهم الأدوار التي قامت بها الهيئة لتعزيز مكانة الشارقة على الخارطة السياحية، كوجهة سياحية عائلية ثقافية، ولفت التقرير إلى جملة من الأهداف التي وضعتها الهيئة لتطوير وتشجيع القطاع السياحي في الإمارة، منها: تطوير المنتج السياحي، وتعزيز التجربة السياحية لزوار الإمارة، وتطوير ممارسات التميز والإبداع في الهيئة والقطاع السياحي.

وتناول التقرير نسب الإقبال على المرافق والمنشآت الفندقية في الإمارة، والتي شهدت نمواً عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى جهود الهيئة في تطوير معايير الجودة بقطاع الضيافة في إمارة الشارقة. وتضمن التقرير جهود الهيئة في الترويج الداخلي والخارجي، من خلال الحملات التي أقيمت في مختلف الدول والقارات، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة في أبرز المعارض والمؤتمرات السياحية حول العالم.

كما تضمن التقرير أهم الفعاليات السياحية الكبرى، التي أقامتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وشهدت إقبالاً لافتاً من مختلف فئات الجمهور، كما شهدت تغطيات إعلامية من مختلف الوسائل المحلية والعالمية.

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