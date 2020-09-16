المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كلب

تساءل قارئ يسكن في الشارقة عن قانونية اقتناء الحيوانات الأليفة، خصوصا الكلاب، داخل الشقق السكنية، وقال إنه يسمع نباح كلب من وقت لآخر، صادر من شقة مجاورة لشقته، ولا يعرف ما التصرف المناسب حيال هذا الأمر المزعج.

تجمّع

أبدى مرتادون لسوق السمك في عجمان استياءهم من تجمهر الزبائن بأعداد كبيرة أمام أماكن تنظيف السمك، على الرغم من التحذيرات بشأن مخاطر انتقال العدوى بفيروس «كورونا» في التجمعات.

كتب

أثنى ذوو طلبة على قيام مدارس خاصة في الشارقة على تسليم الكتب المدرسية لجميع الصفوف كاملة مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك خلافاً لما كانت عليه الحال في العام الدارسي السابق، إذ تأخرت بعض المدارس في تسليم الكتب لفترات طويلة.

مراقب

نوّه ذوو طلبة بتخصيص دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي خطاً ساخناً للإبلاغ عن أي تقصير في الإجراءات الاحترازية بالمدارس الخاصة، مشيرين إلى أن الدائرة بدأت تفعيل دور ولي الأمر شريكاً ومراقباً للعملية التعليمية.

بطاقات

دعا قراء شركة «دو» إلى توفير بطاقات تعبئة الرصيد الهاتفي في مراكز تعبئة الوقود، وعدم قصرها على مراكز التسوق الكبيرة، وقالوا إنهم يضطرون إلى البحث المتكرر عنها في أماكن عدة للحصول عليها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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