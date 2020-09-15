مواصلات الإمارات تبيع 3868 مركبة إلكترونياً خلال 8 أشهر

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

كشفت مواصلات الإمارات من خلال مركز الوطنية للمزادات، عن تنظيم 36 مزاداً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، وباعت خلالها 3868 مركبة متنوعة، بنسبة ارتفاع 61.3% مقارنة بعدد المركبات المباعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وضمّت المركبات المباعة مجموعة متنوعة من المركبات الخاصة بالأفراد والجهات الحكومية والخاصة شملت المركبات ثقيلة وخفيفة، ومركبات ذات الدفع الرباعي وصالون، إلى جانب مركبات تجارية وضمت مركبات بيك أب وحافلات مختلفة السعة، ومركبات متخصصة مثل مركبات الإسعاف.

وأفاد مدير مركز الوطنية للمزادات، سلمان محمد إبراهيم، بأن المركز يتحلى ثقة متنامية بين أوساط المتعاملين، مشيراً إلى أن المركز يسهل إجراءات المشاركة في المزادات الإلكترونية وفق خطة مدروسة وجداول زمنية محدّدة، ضمن نظام ذكي يتسم بالمرونة والوضوح والشفافية، ما أثمر عن تعزيز ثقة المتعاملين من المؤسسات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد ومعظم تجار السيارات في الدولة وخارجها بخدمات المركز، الأمر الذي تجلى في إبرام وتجديد 42 عقداً أخيراً لمتعاملين من مختلف الفئات منهم جهات حكومية وخاصة.

وأضاف أن المركز يتيح للجمهور المشاركة في المزادات الإلكترونية المطروحة من خلال الموقع الإلكتروني www.alwataneya.ae، حيث يسعى المركز لتحقيق المنفعة والفائدة المشتركة للبائع والمشتري على حدٍ سواء عبر تقليل الوقت والجهد عليهم، وذلك من خلال تمكين المتعامل من تصفّح المزاد إلكترونياً واستعراض صور للمركبات المطروحة ومواصفاتها من حيث الطراز ورقم الشاسيه ورقم المحرك والمسافة المقطوعة، إضافة إلى أسعار المركبات وغيرها من المعلومات التي قد يحتاجها المتعامل دون عناء الوصول إلى المركز.

وأوضح أنه الموقع الإلكتروني يتيح للمتعامل الاطلاع على شروط وأحكام المشاركة في المزادات، كما يمكن للراغبين الحصول على المعلومات والاستفسارات التواصل مع الشركة على الرقم المجاني لمركز الاتصال 8006006.

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