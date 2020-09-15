المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بطاقات

استغرب متعامل مع أحد البنوك الإسلامية من مماطلة إدارة البنك في إعطائه خطاب براءة ذمة لبطاقة ائتمانية، طالب بإغلاقها بعد سداد كامل مستحقاتها، وذلك على الرغم من أن البنك أصرّ على الحصول على شيك ضمان بالحد الائتماني للبطاقة كشرط للحصول عليها.

اقتطاع

دعا مستأجرون في الشارقة، الجهات المعنية، إلى وقف الممارسات المجحفة من الملاك والمكاتب العقارية بحقهم عند إخلاء الوحدات المؤجرة، مشيرين إلى أنهم يقتطعون عنوة مبالغ كبيرة من التأمين المودع لديهم، لذرائع ومبررات غير مقنعة كحاجة المنزل إلى الصبغ مثلاً!

ترويج

اشتكى قراء، مندوبي الإعلانات الذين يطرقون أبواب المنازل والشقق السكنية، للترويج لكوبونات تعود إلى محال ومواقع ترفيهية ومطاعم في الدولة بأسعار مخفضة، ودعوا الشركات إلى الابتعاد عن الترويج بهذه الطريقة المزعجة.

حوادث

اشتكى قراء يسكنون في منطقة واحة دبي للسيليكون، التقاطع الجديد الذي تم إنشاؤه مؤقتاً، ضمن عمليات بناء الجسور الجديدة في المنطقة، وأوضحوا أن التقاطع تسبب في وقوع حوادث وعرقلة حركة السير، خصوصاً خلال أوقات الذروة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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