«طرق دبي» تطلق خدمة رفع القوارب واليخوت للجمهور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، خدمة «رفع القوارب واليخوت» للجمهور من مختلف شرائح المجتمع في الإمارة، وذلك من خلال الحوض الجاف في ورشة القرهود للصيانة التابعة للهيئة.

وأفاد مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، محمد أبوبكر الهاشمي، بأن خدمات الحوض الجاف في ورشة القرهود للصيانة تشمل رفع وتنزيل القوارب، وتوفير ساحات خارجية لإجراء أعمال الصيانة مزودة بإمدادات الطاقة والمياه، وهذه الخدمات تُقَدَّمُ للقوارب واليخوت التي يصل طولها حتى 20 متراً.

وأوضح أن أوقات العمل في الورشة من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً لأعمال الصيانة، ومن التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءً لأعمال رفع وتنزيل القوارب، والخدمة تستهدف الأفراد من أصحاب القوارب واليخوت والشركات السياحية، التي تمتلك قوارب ويخوتاً وتنوي صيانتها واستدامتها لتقديم أفضل الخدمات لمتعامليها.

وتابع الهاشمي أن الهيئة تقدم خدمة الرفع والتنزيل والساحات الخارجية ولا تقدّم خدمة الصيانة، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لإسعاد المجتمع بمختلف شرائحه.

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