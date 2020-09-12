بالفيديو.. "الطوارئ والأزمات": اليوم نسجل أعلى حصيلة إصابات يومية.. المسؤولية على عاتق الجميع

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو توعوياً للجمهور بعد تسجيل أعلى إصابات يومية لفيروس "كوفيد-19".

وقالت "الطوارئ والأزمات" عبر "تويتر"، اليوم نسجل أعلى حصيلة إصابات يومية.. المسؤولية على عاتق الجميع.. لنشد الحزام معاً ونتخطى هذه المرحلة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع كشفت اليوم عن تسجيل 1007 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وذلك من خلال إجرائها 95.287 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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تسجيل 1007 إصابات جديدة بـ"كورونا" و521 حالة شفاء

"الطوارئ والأزمات": اليوم نسجل اعلى حصيلة اصابات يومية. المسؤولية على عاتق الجميع، لنشد الحزام معاً ونتخطى هذه المرحلة #نلتزم_لننتصر #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/EUe3PVEpVk — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 12, 2020

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