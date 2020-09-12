حمدان بن محمد: مترو دبي قصة نجاح حققتها دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم



قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتنماعي "تويتر"، زرت اليوم مسار "إكسبو 2020" لمترو دبي... تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ألا نسمح للمتغيرات أن تحوّل مسار أهدافنا.. الظرف العالمي الراهن لم يبعدنا عن مواصلة الاستعداد لاستقبال ضيوفنا ضمن أفضل حدث في تاريخ أعرق المعارض الدولية وأضخمها بجهود فريق نفخر بإنجازاته.

وتابع سموه قائلاً أكثر من مليار راكب نقلهم مترو دبي عبر نحو 2.6 مليون رحلة منذ افتتاحه في سبتمبر 2009.. المشاريع التنموية النوعية في دبي هدفها إيجاد أرقى البنى التحتية وتوفير أفضل الخدمات لإسعاد مجتمعنا وتمكين مؤسسات الأعمال من تحقيق طموحاتها انطلاقاً من مدينة تسابق الزمن نحو مستقبل حافل بالتميز.

وأضاف سموه كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر "تويتر"، مترو دبي قصة نجاح حققتها دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي لا تكتفي بتلبية كافة متطلبات النمو العمراني للمدينة فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى التوسع في تنفيذ المشروعات النوعية اللازمة للحفاظ على مكانة دبي بين أسرع المدن نمواً وتطوراً على مستوى العالم.

حمدان بن محمد:زرت اليوم مسار إكسبو 2020لمترو دبي،تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ألا نسمح للمتغيرات أن تحوّل مسار أهدافنا،الظرف العالمي الراهن لم يبعدنا عن مواصلةالاستعدادلاستقبال ضيوفناضمن أفضل حدث في تاريخ أعرق المعارضالدولية وأضخمها بجهودفريق نفخر بانحازاته. pic.twitter.com/OIUvjdW6d8 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 12, 2020

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