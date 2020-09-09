شرطة أبوظبي تصدر قراراً جديداً بشأن حجز المركبات في الإمارة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدرت شرطة أبوظبي قراراً بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز منظومة السلامة المرورية في الإمارة، وتحقيق أعلى معايير الأمن لمستخدمي الطرق، وزيادة وعيهم بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية.

وحدد القرار، حسب تغريدة نشرها مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم، الحالات التي تستوجب حجز المركبة، والقيمة المالية لفك الحجز لكل حالة، والتي تصل إلى 50,000 درهم، ومن أبرزها؛ صدم دورية الشرطة أو التسبب في تلفها، المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح، وقيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين للخطر.

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