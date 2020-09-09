المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إزعاج

اشتكى سكان ببناية داماك الجنوبية في منطقة أرجان دبي، من إزعاج صادر من مبنى مجاور تحت الإنشاء، سببه تشغيل أجراس الإنذار التجريبي يومياً، وفي ساعات مبكرة من الصباح، ما يتسبب في إيقاظ النائمين، وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل لتأمين راحة السكان.

ترفيه

دعا سكان في أبوظبي إلى إعادة فتح مناطق الترفيه الخاصة بالأطفال في المراكز التجارية، مع أخذ كل الاحتياطات الاحترازية وتقليل نسب الإشغال، خصوصاً أن المدارس عادت من دون أي أنشطة الرياضية أو لا صفية.

معلمات

طالبت أمهات طلبة مدارس بإلزام الإدارات بتعيين معلمات للصفوف الدراسية من الأول وحتى الثالث على الأقل، لكونهن الأقدر على التعامل مع الأطفال في هذه السن، بالإضافة إلى أن وجود معلمة في الصف يشعرهن بالاطمئنان على أطفالهن.

تسويق

قال متعاملون إن المعلومات التي يدلي بها موظفو التسويق في الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، لا تتطابق مع طبيعة الخدمات التي يشتركون فيها وتوقعاتهم، لافتين إلى أنهم كانوا سيرفضون الاشتراك لو عرفوا جميع تفاصيل العروض، مقترحين إرسال عقود رسمية للمتعاملين، مرفقة بالشروط والأحكام الخاصة بباقات الإنترنت والهاتف، لكي يتمكنوا بناءً عليها اتخاذ القرار الصحيح.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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