%57 من متعاملي «التوطين» وصفوا «سوق العمل الافتراضي» بالجيد

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشف استطلاع رأي أجرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 98.19% من المتعاملين لديهم نسبة رضا «ممتازة» عن تعامل الوزارة إعلامياً مع جائحة «كورونا» المستجد، عبر صفحة (كوفيد-19)، التي دشنتها الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي.

فيما اعتبر 57.27% ممن شملهم الاستطلاع، أن تدشين الوزارة مبادرة «سوق العمل الافتراضي» أمر «جيد»، بينما اتفق 33.69% على أن أفضل قنوات التواصل لمعرفة أخبار الوزارة، هي مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام - فيس بوك - تويتر».

وأعلنت الوزارة نتائج حملة استطلاع رأي جماهيرية أجرتها أخيراً على الآلاف من مرتادي موقعها الإلكتروني الرسمي، حول آليات التناول الإعلامي والتواصل الجماهيري بين الوزارة ومتعامليها، منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي انتهجتها الدولة لمواجهة جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد-19) في مارس الماضي، وحتى الآن.

وأطلقت الوزارة في شهر يونيو الماضي، حملة «معاً نتجاوز التحدي»، بهدف توعية أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بحزمة القرارات والمبادرات التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع شركائها في إطار «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص»، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، فضلاً عن التوعية بعدد من المبادرات والإجراءات التي تطبقها الوزارة بهدف تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها وضمان حقوقهما وواجباتهما.

ودشّنت الوزارة مبادرة «سوق العمل الافتراضي» في شهر أبريل الماضي، باعتبارها منصة إلكترونية مبتكرة تتيح المجال أمام المنشآت لتسجيل بيانات العاملين الفائضين عن حاجتها من غير المواطنين للاستفادة منهم في المنشآت التي تحتاج للعمالة، كما تتيح للعاملين من غير المواطنين التسجيل في الموقع للبحث عن فرصة العمل.

ويعرض الموقع عدداً من الوظائف الفورية، المخصصة لغير المواطنين، الذين تأثرت جهات عملهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتستهدف هذه الوظائف حملة المؤهلات التعليمية كافة من كلا الجنسين، ويراوح الراتب الشهري بين 1000 و12 ألف درهم، وتشترط في المتقدم عدد سنوات خبرة يراوح بين عام و15 عاماً. ومع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية في الدولة خصصت الوزارة صفحة رسمية على موقعها الإلكتروني تحت مسمى «إجراءات فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19»، تضمنت أحدث القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس.

• «العمل الافتراضي» تتيح للمنشآت تسجيل بيانات العاملين الفائضين عن حاجتها للاستفادة منهم.

• %98.19 من المتعاملين لديهم نسبة رضا «ممتازة» عن تعامل الوزارة إعلامياً مع «كورونا».

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