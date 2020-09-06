المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبراج

اشتكى صاحب عقار انتهاك بعض المطورين لحقوق السكان، عبر تركيب أبراج تقوية الاتصالات من دون استشارتهم، وقال أحدهم إن لديه ابناً مريضاً ويُوصى طبياً بإبعاده عن مثل هذه الأبراج، فاشتكى للشركة المطورة لإزالة البرج، لكن لم يلقَ استجابة.

فواتير

طالب قراء هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، بإلزام مزودي الخدمة، بتجميد عملية إصدار الفواتير، في حال كان الاستهلاك صفراً، وذلك لحماية المستهلكين الذين يسافرون لفترات طويلة أحياناً، ويدفعون مقابل خدمات لم يستفيدوا منها.

كمامات

طالب قراء الجهات الصحية، بإطلاق حملة للتوعية بجودة الكمامات، حصوصاً بعدما تراجعت أسعار بعضها بشكل لافت، في حين بقيت أخرى مرتفعة نسبياً، لتوضيح ما إذا كان للسعر علاقة بمدى قدرة الكمامات على الحماية من فيروس كورونا.

زيّ

اشتكى ذوو طلبة في مدارس خاصة، ممن اختاروا لأبنائهم نظام التعليم عن بُعد، إلزامهم بشراء الزي المدرسي، لارتدائه خلال الدرس، مطالبين بإعفائهم من هذا الشرط تخفيفاً للأعباء المالية عليهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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