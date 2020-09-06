«دبي الذكية» تحدّث «الموظف الذكي» لخدمة 55 ألف موظف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «دبي الذكية» تحديثاً جديداً لتطبيق «الموظف الذكي» من خلال إعادة تصميمه بشكل كامل، ليقدم تجربة سهلة وسلسة للموظف، بالإضافة إلى العديد من المميزات الجديدة، مثل لوحة المتابعة الشاملة والقابلة للتخصيص، التي من شأنها أن تُلبي احتياجات أكثر من 55 ألف موظف بـ58 جهة حكومية في دبي، المستخدمين لنظم الموارد الحكومية GRP، وتفضيلاتهم الشخصية.

ومع التحديث الأخير، لن يكون الموظفون بحاجة إلى تذكر أي من أسماء المستخدمين أو كلمات المرور، حيث يمكنهم تسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال الهوية الوطنية الرقمية الآمنة UAEPASS.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه: «التطبيقات بالنسبة لنا في (دبي الذكية) لابد أن تعكس حياة واحتياجات الإنسان العملية والحياتية، ولذلك نحن في رحلة تطوير مستمر لتطبيقاتنا ومنصاتنا التي توفر الخدمات الذكية عبرها، ويعد تطبيق (الموظف الذكي) واحداً من أهم تطبيقاتنا لدعم عمليات حكومة دبي، ومنح الموظفين بيئة عمل رقمية تتيح لهم إنجاز أعمالهم والكثير من مستلزمات مهامهم أينما كانوا ومتى أرادوا، فهذا التطبيق يحاكي مستقبل العمل منذ اليوم، فهدفنا أن نصنع المستقبل ولا ننتظره».

وأضاف: «نتطلع أن يجد زملاؤنا في المؤسسات الحكومية ما يلبي احتياجاتهم المتغيرة، ونشكرهم على دورهم وشراكتهم في إيصال التطبيق لما هو عليه الآن».

ويحتوي تطبيق «الموظف الذكي» على العديد من المزايا التي صممت خصيصاً لمساعدة الموظف، بما في ذلك إمكانية تقديم الإجازات، وطلب الشهادات، وبطاقات الشكر والمسار الذكي، والحصول على الموافقات وغيرها الكثير، وبإمكان الموظفين المستخدمين للتطبيق تنفيذ المهام اليومية المختلفة مع توفير الوقت المستغرق لهذه المهام.

ويسهم التصميم الجديد لتطبيق «الموظف الذكي» في تزويد أكثر من 55 ألف موظف بـ58 جهة حكومية في دبي بتجربة فريدة من نوعها، حيث يتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات الموظفين من أي مكان وزمان.

ويأتي تصميم تطبيق «الموظف الذكي» الجديد بالعديد من المميزات الجديدة مثل «الشهادات الرقمية» و«الحضور الذكي»، وقد أصبح التطبيق يسمح للموظفين بتقديم الطلبات الرقمية إلى مديريهم، وتتبع حالة الطلبات بشكل لحظي، ما يساعد على تعزيز كفاءة الأعمال ودعم «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

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