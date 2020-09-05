إعادة افتتاح 145 من مظلات انتظار الحافلات في أبوظبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي أنه، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020، ستتم إعادة افتتاح 135 مظلة مكيّفة من مظلات انتظار الحافلات، منها 114 مظلة في مدينة أبوظبي، و21 مظلة في مدينة العين.

وحدد المركز عدداً من الاشتراطات الوقائية عند استخدام مظلات انتظار الحافلات، منها السماح لعدد 3 ركاب فقط بالتواجد في نفس الوقت داخل المظلة، وإلزام الركاب بارتداء الكمامة في جميع الأوقات، والحفاظ على مسافة تباعد جسدي 2 متر داخل وخارج مظلة الانتظار.

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