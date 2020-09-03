المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحديث

لاحظ صحافيون أن البيانات التي يضمها موقع اتحاد مصارف الإمارات على الإنترت لم يتم تحديثها منذ عام 2018، رغم ديناميكية القطاع المصرفي في الدولة.

صيانة

اشتكى سكان في أبراج «فالكون» في إمارة عجمان اختيار شركات الصيانة المسؤولة موسم الصيف لإجراء أعمال الصيانة الكبرى، خصوصاً تلك التي تتطلب لإتمامها انقطاعاً في الخدمة عن الوحدات السكنية، سواء صيانة شبكات المياه، أو الكهرباء، وحتى المكيفات!

كمامات

اشترى قارئ عبوة كمامات من إحدى الصيدليات في عجمان بـ60 درهماً، ثم عاد بعد أسابيع واشترى عبوة من النوعية نفسها، لكن بسعر 10 دراهم فقط.

عروض

طرحت صالات للياقة البدنية في دبي والشارقة، أخيراً، عروضاً مكثفة لاستقطاب الزبائن، شملت تخفيضات ومزايا متعددة، وأعطت بعض الصالات المشتركين الجدد ستة أشهر مجانية في حال الاشتراك لمدة عام.

ملاحظة

واجهت قارئة رفضاً لمعاملتها من ثلاثة بنوك في الدولة، بسبب ملاحظة «رايت أوف» وضعها أحد البنوك في تقريرها الائتماني، بعد أن كسبت القارئة قضية ضده في المحكمة التجارية. ورغم أنها لجأت إلى المصرف المركزي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لحل المشكلة، فإنها بقيت دون حل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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