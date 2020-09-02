شرطة الفجيرة تطلق مبادرة شواطئ آمنة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة في متمثلة قسم الشرطة المجتمعية ومجلس الشباب بالقيادة وبالتنسيق مع قسم الإعلام والعلاقات العامة، مبادرة "شواطئ آمنة" وبمشاركة الشركاء الإستراتيجيين من الدفاع المدني، الإسعاف الوطني، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الأمن والأمان، والتي تهدف إلى رفع وعي الجمهور مرتادي الشواطئ وتعريفهم بأهم التدابير الوقائية في السباحة، والخطوات المطلوبة لتفادي حوادث الغرق وأهم إجراءات الأمن والسلامة الشخصية، والتوعية بأهمية المسؤولية المجتمعية عند أفراد المجتمع من خلال تطبيقهم للإجراءات الاحترازية في الوقاية في ظل الظروف التي نمر بها نتيجة انتشار مرض كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك من خلال الالتزام بمبدأ التباعد الجسدي في الأماكن العامة.

ومن جانبه حث رئيس قسم الشرطة المجتمعية الرائد أحمد سعيد الهاشمي، مرتادي الشواطئ التأكد من النشرة الجوية وحالة البحر، والتقيد بالتعليمات واللوائح المتعلقة بإجراءات السلامة ومراقبة الأطفال على الشاطئ وعدم السماح لهم بالنزول إلى مياه البحر بمفردهم ومن دون سترة النجاة، وارتداء سترة النجاة أثناء السباحة، والسباحة في الأماكن المخصصة، وأخذ الحيطة والحذر أثناء ممارسة السباحة بعد غروب الشمس، وتجنب التعرض لضربة الشمس المباشرة في فصل الصيف باستخدام المظلة الشمسية، وعدم ترك المقتنيات الثمينة على رمال الشاطئ.

وأكد رئيس مجلس الشباب بشرطة الفجيرة النقيب محمد علي داد، ضرورة تقدير الجهود التي تبذلها الدولة، في احتواء هذه الأزمة والحد من انتشار العدوى، وفي الوقت ذاته إتاحة المجال لأفراد المجتمع للاستمتاع بالمرافق الجميلة مثل الشواطئ، مشيراً إلى أن أفضل تعبير عن هذا التقدير هو تحمّل المسؤولية بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

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