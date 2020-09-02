المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تباعد

لاحظ قارئ في الشارقة أن المحال التي تبيع المواد الغذائية بأسعار رخيصة، تقارب صلاحيتها على الانتهاء، لا تراعي التباعد الجسدي بين الزبائن، وتشهد اكتظاظاً للمتسوقين في مساحات صغيرة للغاية.

كمامات

استغرب مستهلكون طرح منافذ بيع عبوات لكمامات بأسعار زهيدة وصلت إلى خمسة دراهم للعبوة التي تشمل 50 قطعة، متسائلين عن مدى فاعلية تلك النوعيات من الكمامات في الوقاية من فيروس «كورونا»، ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة.

سوق

تساءل زوّار لسوق عجمان الشعبي عن موعد إعادة بناء السوق من جديد، وفتحه أمامهم بعد احتراقه بالكامل، إثر حريق نشب فيه قبل أسابيع، لافتين إلى أنهم اعتادوا شراء احتياجاتهم من السوق الذي تعد أسعاره مناسبة للكثيرين.

روابط

أبدى أولياء أمور استياءهم من تأخر إرسال مدرسة خاصة في عجمان روابط التعليم عن بُعد، لتمكين أبنائهم من متابعة الدراسة، على الرغم من دفعهم الرسوم.

محطات

طالب سكان في إمارة عجمان بإنشاء مزيد من محطات الوقود، بما يتماشى مع التوسع الجغرافي والكثافة السكانية التي تشهدها الإمارة، خصوصاً بعدما شهدت، السنوات الماضية، إغلاق العديد من محطات الوقود القديمة، التي كانت تخدم مناطق حيوية داخل المدينة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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