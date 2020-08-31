شرطة عجمان تؤمن 3000 مبنى بـ 120 ألف كاميرا مراقبة

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

ضمن سلسلة نجاحاتها المتميزة في مسيرة تعزيز جودة الحياة، حققت القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً جديداً بعد مرور ثلاثة أعوام على تنفيذ مشروع " لحمايتكم " للمراقبة الأمنية بتركيب 120,000 كاميرا مراقبة في 3000 مبنى بإمارة عجمان، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

وقال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان المقدم محمد بن يافور الغفلي أن شرطة عجمان ومنذ إطلاق مشروع لحمايتكم عام 2017 واصلت جهودها في المسح وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة تركيب كاميرات المراقبة في المباني السكنية والمحلات التجارية والفنادق والمنشئات بمختلف نشاطاتها، ليصل عدد الكاميرات التي تم تركيبها إلى 120,000كاميرا مراقبة تؤمن ما يزيد عن 3000 مبنى في الإمارة.

وأضاف أنه تم تنفيذ المشروع بإشراف شرطة عجمان وشركات أمنية متخصصة لضمان فاعلية عملها بشكل دقيق، وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة من الشرطة ومنها ما يختص بالمهندسين والفنيين المتخصصين في عملية التركيب والصيانة الدورية، كما تم وضع لوحات للتوضيح بأن المكان مراقب بالكاميرات، لضمان عدم انتهاك عملية المراقبة لخصوصية السكان.

وأكد نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن مشروع " لحمايتكم " للمراقبة الأمنية أسهم بشكل كبير في الحد من جرائم السرقات والجرائم المقلقة بشكل عام، ليصبح رادعاً قوياً في وجه كل من تسول له نفسه للعبث بأمن والمواطنين والمقيمين، ويشكل تحولاً جديداً في مسيرة تعزيز جودة الحياة من خلال تعزيز نسبة الشعور بالأمان في إمارة عجمان.

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