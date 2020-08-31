رفع تعليق الصلاة بالمناطق الصناعية في دبي

المصدر: دبي - وام

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن رفع تعليق الصلاة بمساجد المناطق الصناعية والمدن العمالية في الإمارة، بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30%، وذلك بدءاً من صلاة فجر أمس، على أن يستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر.

وجاء قرار الافتتاح بعد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي المساجد، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن العودة التدريجية لرفع تعليق الصلاة بالمساجد في إمارة دبي.وتؤكد الدائرة وجوب حرص الجميع، أفراداً وجماعات، على التقيد والالتزام بالتعليمات التي اعتمدتها الجهات الرسمية للحد من تفشي وباء كورونا.

ويأتي فتح أبواب المساجد مجدداً ورفع تعليق الصلاة أمام المصلين في الإمارة، وفق شروط وضوابط رسمية في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار الوباء، ضمن خطة تتألف من ثمانية إرشادات للمصلين، وتسعة ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد.

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