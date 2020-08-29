«موارد الفجيرة» تمنح ذوي الطلبة مرونة في ساعات العمل

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أفاد مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، محمد خليفة الزيودي، بأن الدائرة ستمنح الموظفين ذوي الطلبة مرونة في ساعات العمل خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، لتمكين الآباء والأمهات العاملين في الجهات المحلية من مرافقة أبنائهم إلى المدارس، انطلاقاً من توجهات القيادة للتيسير على ذوي الطلاب عبر مراعاة الأبعاد الاجتماعية للموظفين من الآباء والأمهات، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وأشار إلى أن الدائرة ستقدم تسهيلات للموظفات اللاتي يرافقن أبناءهن في أول يوم دراسي، خصوصاً بعد أن اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظام التعليم الهجـــــين، بنـــــاء على الأوضـــــــاع الصحـــــــيـــة الـــراهنـــــة، الذي سيضمن عودة تدريجية للدراسة في جميع مدارس الإمارة.

ولفت إلى أن جميع الجهات الحكومية والاتحادية بالإمارة عادت إلى الدوام منذ أكثر من شهر بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد لكل الموظفين، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس، مؤكداً أن جميع الموظفين والمتعاملين ملتزمون بارتداء الكمامات داخل مقار العمل مع استمرار عمليات التعقيم على مداخل المؤسسات وفي المكاتب، وتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين بما لا يقل عن مترين، فضلاً عن تهوية المكاتب.

من جانب آخر، أطلقت الدائرة مبادرة ‏التطوير الذاتي تحت عنوان «فريق الأمل»، ‏التي تختص بقياس مراحل تطوير الكفاءات الشخصية والمهنية، وتحديد نقاط القوة والضعف للكوادر الوظيفية، في خطوة لاستيعاب وفهم رؤية ورسالة الحكومة ‏‏وأهدافها الاستراتيجية، لوضع ‏منظومة متكاملة من الاختبارات، وتقييم كفاءة المتدربين، ورفع الكفاءة الوظيفية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news