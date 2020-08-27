المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نتائج

بعد إعلانها نتائج طلاب المرحلة النهائية الثانوية، أعادت مدرسة خاصة في دبي إرسال بيانات إلى أولياء الأمور، تبلغهم فيها بأنه سيتم تغيير درجات جميع الطلاب، بعد تلقيها قراراً دولياً باعتماد نتائج التقييم المدرسية، للطلبة الذين يدرسون المنهاج البريطاني.

عقوبات

اقترح قارئ توقيع عقوبات صارمة بحق المتسوقين في مراكز التسوق حال مخالفتهم التعليمات الخاصة بارتداء الكمامات، وفقاً للإرشادات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، وذلك حفاظاً على سلامة المجتمع.

معقمات

لاحظ مستهلكون وجود معقمات تروج للحد من «كورونا»، بأسعار زهيدة، الأمر الذي يشكك في مدى الالتزام بوجود مادة الكحول بنسبة 70% على الأقل، لقتل فيروس كورونا، وفقاً لما هو متعارف عليه، وطالبوا بتكثيف الرقابة على هذه المنتجات.

فواتير

قال قراء إن موظفي شركات لتوزيع أسطوانات الغاز، يتهربون من إعطاء المتعاملين فواتير عند استبدال الأسطوانات، والتذرع بعدم وجود فواتير بحوزتهم، ما يتيح المجال للبعض بفرض زيادات سعرية مقارنة بالأسعار الرسمية المقررة.

عبوات

دعا قراء المطاعم في الدولة إلى ضرورة استبدال العبوات البلاستيكية التي يتم استخدامها داخل المطاعم عند تقديم الوجبات الساخنة، أو عند توصيل الطلبات، بعبوات أخرى مصنعة من مواد لا تتفاعل مع درجات الحرارة المرتفعة للوجبات عقب تجهيزها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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