إنترنت مجاني في 520 حافلة عامة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجز مركز النقل المتكامل في أبوظبي المرحلة الأولى من مشروع توفير خدمة الإنترنت المجانية على متن حافلات النقل العام في الإمارة، وشملت 520 حافلة، منها 410 حافلات في مدينة أبوظبي و110 في مدينة العين.

يأتي ذلك ضمن المشروع الذي أطلقه المركز بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، لتوفير خدمة الإنترنت على متن حافلات النقل العام في الإمارة، والهادف إلى إسعاد مستخدمي الحافلات من خلال تعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المركز أن المشروع المزوَّد بأحدث التقنيات الرقمية يضيف بُعداً جديداً للجودة في منظومة خدمات النقل العام، حيث يأتي في إطار جهود الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي وسائل النقل العام، ولاسيما مستخدمي الحافلات، وتوفير كل الاحتياجات التي ترفع مستوى رضاهم وتحقق السعادة لهم.

وأشار إلى أن خدمة الإنترنت في قطاع النقل العام تمكن مستخدمي الحافلات من التفاعل والتواصل عبر حساباتهم على الإنترنت، وتحقيق الاستفادة القصوى أثناء رحلتهم على متن الحافلة، من خلال متابعة أعمالهم وإنجاز مهامهم عبر هواتفهم وأجهزتهم الذكية، وذلك بسرعة وسهولة وكفاءة عالية.

وأضاف المركز أن العمل على تنفيذ المشروع ينطلق من الحرص على تعزيز عملية التحول الرقمي التي ينتهجها، والهادفة إلى إرساء بيئة نقل ذكية، آمنة ومستدامة، وتقديم خدمات حكومية وفق أعلى مستويات الجودة، تواكب طموحات ورؤى القيادة وتلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين، وتدعم التوجهات نحو تحقيق الأهداف الذكية لإمارة أبوظبي، بما يدعم التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة ويضمن استدامتها.

ومن الجدير بالذكر أن قيام مركز النقل المتكامل بإتاحة خدمة الاتصال بالإنترنت على متن حافلات النقل العام، يعزز جاذبية استخدام الحافلات، ما يقلل من الازدحام المروري والانبعاثات الناجمة عن عوادم المركبات، ويحافظ على بيئة معيشية صحية ونظيفة.

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