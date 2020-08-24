المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسوّق

قال قارئ إنه اشترى سلعة عبر موقع للتسوق الإلكتروني، أخيراً، ليفاجأ لاحقاً بأن جميع بياناته مدونة ومحفوظة في الموقع، علماً بأنه رفض خيار حفظ البيانات أثناء إتمام عملية الشراء، ما اعتبره إخلالاً بمعايير الخصوصية.

فحص

نوّه قارئ بمركز الفحص الطبي لـ«كورونا» بمنطقة غنتوت على طريق دبي - أبوظبي، بإجراءات المركز، من حيث سرعة الإنجاز وتقديم التسهيلات وحسن الاستقبال ولباقة التعامل.

«سات»

أعرب أولياء أمور طلبة يدرسون المنهاج الأميركي في الدولة، عن صدمتهم من إلغاء امتحان «سات» لشهر أغسطس الجاري، متسائلين عن مصير أبنائهم الذين لم يحققوا حتى الآن الدرجات المطلوبة للالتحاق بالجامعات، بعد أن تسببت أزمة «كورونا» في إلغاء الامتحانات التي كان مقرراً عقدها في مارس ومايو ويونيو.

تأجير

طرح أحد المطورين شققاً ببناية جديدة للإيجار في الشارقة، طالباً أسعاراً مرتفعة بشكل لافت، إذ يعرض تأجير الشقة المكونة من غرفتي نوم بـ70 ألف درهم، ما أثار استغراب المتصلين للاستفسار، وجعلهم يشعرون بأن المطوّر لا يعي ظروف السوق التي تشهد هدوءاً في حركة التأجير هذه الفترة.

نفايات

اشتكى سكان بمنطقة البستان في عجمان تراكم النفايات في بعض المكبات الخاصة بالقمامة والنفايات، ما يتسبب في انبعاث روائح كريهة وتوالد للذباب، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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