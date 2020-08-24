922 منشأة خاصة تنجح في توظيف باحثين عن عمل عبر «توطين»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 922 مؤسسة وجهة عمل تابعة للقطاع الخاص نجحت في توظيف مواطنين باحثين عن عمل عن طريق بوابة «توطين»، المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص، داعية المواطنين الباحثين عن فرص توظيف وتأهيل لسوق العمل، إلى ضرورة التسجيل لدى البوابة.

ووفقاً للوزارة، يعمل برنامج «توطين» على دعم وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة، بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، من خلال تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم، وخلق بيئة عمل جاذبة ضمن المنشآت الاقتصادية الاستراتيجية في القطاع الخاص.

ونوّهت الوزارة إلى أن برنامج «توطين» يحقق أربعة أهداف رئيسة، تشمل «تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة ضمن قطاعات مستهدفة في القطاع الخاص، وضمان استمراريتهم في العمل بما يحقق تطلعاتهم المهنية والعملية، وكذلك تأهيل الموارد البشرية الوطنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، كما يهدف إلى توفير منصة إلكترونية ذكية سلسة وميسرة للاستقطاب، مبنية على أفضل الممارسات العالمية، وأخيراً توفير مزايا وحوافز للمنشآت المسجلة في الوزارة التي تعمل على زيادة توظيف الموارد البشرية الوطنية، وتأهيلها وتدريبها وتمكينها».

وذكرت أن البوابة توفّر ثلاثة أنواع من الخدمات لأصحاب العمل، أولها خدمة «تخطيط القوى العاملة» لاحتياجات المنشآت المستقبلية من الموارد البشرية والقوى الوظيفية بشكل احترافي، والثانية الاستفادة من عضوية ومميزات «نادي شركاء التوطين»، الذي يعد من مبادرات الوزارة الرامية لتقديم حزمة من المزايا والحوافز والخدمات المميزة والمقدمة للمنشآت المسجلة لديها، والداعمة للتوطين، وفقاً لمستوى تصنيف المنشأة ضمن فئات النادي، بينما تتمثل الخدمة الأخيرة التي تتيحها البوابة لأصحاب العمل في متابعة البيانات والمعلومات الخاصة بالباحثين عن فرص وظيفية.

وأوضحت الوزارة أن بوابة «توطين» تقدم كذلك أربعة أنواع من الخدمات للشباب المواطنين الباحثين عن عمل، تشمل التدريب على كيفية بناء السيرة الذاتية من خلال تجميع المعلومات عن المستوى التعليمي، والمهارات، والخبرات والمعلومات العامة للباحث عن عمل، وكذلك خدمات الإرشاد المهني، التي تقدم للمستهدفين في جميع مراكز توطين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين على مستوى الدولة.

وبحسب الوزارة، تتضمن قائمة الخدمات التي تقدمها بوابة «توطين» للباحثين عن عمل، أيضاً، الاستفادة من برامج ودورات البوابة الوطنية للتدريب، التي تعد منصة مبتكرة لتمكين المواطنين من الوظائف في سوق العمل، وأخيراً، تنظيم أيام مفتوحة للتوظيف، وهي الخدمة التي تم تعطيلها مؤقتاً منذ نهاية مارس الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا» المستجد، مشيرة إلى أنها تعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، من خلال تنفيذ مبادرات التوطين التي تدعم استراتيجية خلق فرص عمل للمواطنين تناسب تطلعاتهم.

7 شروط للتسجيل

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين سبعة شروط لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص عمل لدى بوابة «توطين»، شملت أن يكون المتقدّم من مواطني الدولة، ومن حاملي خلاصة القيد، وأن تكون لديه شهادة حسن سيرة وسلوك، وأن يكون عمره بين 18- 60 سنة، وأن يكون عاطلاً عن العمل، ويكون جاهزاً للالتحاق بالعمل أو بأي من البرامج التدريبية، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.

كما تضمّنت الشروط أن يلتزم المتقدم بالرد على البريد الإلكتروني وأرقام التواصل مع «توطين»، وإخطار المسؤولين بأي تغيير يطرأ عليهما، وأن يلتزم بتفعيل طلب التسجيل مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، مؤكدة أن فرص التوظيف تقل في حال رفض الباحث عن عمل ثلاث فرص عمل مناسبة، أو تغيّبه عن حضور مقابلة عمل لأكثر من مرتين، وكذلك في حال تغيّبه عن برامج التقييم وأيام التوظيف ثلاث مرات.

خدمات «توطين» تتضمن الاستفادة من برامج ودورات البوابة الوطنية للتدريب.

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