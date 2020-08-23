«بشرية شرطة دبي» تحوّل خدماتها إلى ذكية نهاية 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، العميد الدكتور صالح عبدالله مراد عبدالله، أن الإدارة تستهدف تحقيق «صفر» في أعداد الموظفين المراجعين لها ولأقسام الموارد البشرية بالإدارات والمراكز الشرطية نهاية عام 2021، وذلك عبر تحويل خدماتها البالغة 97 خدمة إلى ذكية بالكامل، من خلال مشروع الخدمة الذاتية للموظفين على أجهزة «كيوسك»، إلى جانب توفير تلك الخدمات عبر تطبيق الهاتف الذكي.

وأشار إلى أن شرطة دبي رفعت حالياً عدد الخدمات التي يقدمها مشروع الخدمة الذاتية للموظفين على أجهزة «كيوسك»، من 21 خدمة (متوافرة منذ بداية إطلاق المشروع العام الماضي)، إلى 34 خدمة مع نهاية النصف الأول من 2020، وستصل إلى 60 خدمة مع نهاية هذا العام، مؤكداً أنه سيتم توفير 97 خدمة مع نهاية العام المقبل، ضمن مشروع الخدمة الذاتية للموظفين، على أن يكون ذلك بالتزامن مع توفير كل خدمات الموارد البشرية على التطبيق الذكي.

وأضاف أن عدد معاملات موظفي شرطة دبي عبر أجهزة «كيوسك»، منذ إطلاق مشروع الخدمة الذاتية في شهر مايو من العام الماضي، بلغ 17 ألفاً و400 معاملة، وقدمها الموظفون عبر جميع الأجهزة المتوافرة في مقر القيادة العامة، والإدارات العامة، ومراكز الشرطة على مستوى إمارة دبي.

وأوضح مدير مشروع الخدمة الذاتية للموظفين، النقيب شهاب عبدالرحيم شعبان أهلي، أن تقديم المعاملة على أجهزة «كيوسك» لا يتطلب سوى استخدام بطاقة الهوية، أو من خلال أحقية الدخول الموحد، ومن ثم اختيار نوع الخدمة التي يرغب الموظف في الحصول عليها، وخلال دقائق سيحصل عليها.

وبيّن أنه تم توزيع 15 جهاز «كيوسك» في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، في مركز الشرطة الذكي «SPS»، في الاستقبال الخارجي للقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وأكاديمية شرطة دبي، ومبنى الإدارة العامة لأمن المطارات، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونادي الضباط، وسبعة مراكز شرطة على مستوى الإمارة.

نوعية الخدمة الذكية

بيّن مدير مشروع الخدمة الذاتية للموظفين بشرطة دبي، النقيب شهاب عبدالرحيم شعبان أهلي، أن الخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي على أجهزة «كيوسك» تتمثل في: الحصول على مختلف أنواع الشهادات التي يحتاج إليها الموظف من الإدارات العامة للموارد البشرية، وكذلك خدمة الحضور والانصراف الذكي، وطلب عهدة، وخدمات الاستفسار، وخدمات البيانات، وأومر القوة، وخدمات الشؤون النسائية، وعروض إسعاد، والاستعلام عن انتهاء جواز السفر والإقامة، وخدمة المستشار القانوني، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاج إليها الموظفون من الإدارة العامة للموارد البشرية.

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