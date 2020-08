"الإقامة وشؤون الأجانب في دبي" تحسم وضع الأشخاص المنتهية إقاماتهم بعد أن فقدوا وظائفهم

أكد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء محمد أحمد المري أن قسم الحالات الإنسانية سوف يسهل عودة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم إلى بلدانهم بعد أن انتهت اقاماتهم وتحتم عليهم البقاء في الإمارات بسبب "جائحة كورونا"، إلى حين استدعاء شركاتهم لهم مجددا أو تأمين وظائف بديلة، مؤكدا أنه سيتم النظر في كل من ترتبت عليه غرامات بشكل منفرد .

التوضيح لـ مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء محمد أحمد المري في الفيديو التالي:

ماذا عن الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم وتحتم عليهم البقاء في الإمارات بسبب توقف حركة الطيران في دولهم؟ هل سيترتب عليهم غرامات؟



