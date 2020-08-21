خليفة بن زايد يصدر قانوناً بشأن الأوسمة والميداليات والشارات بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 17 لسنة 2020 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتقدير من قدموا أعمالاً جليلة وجديرة بالاعتبار لمصلحة القيادة العامة أو المجتمع، من منتسبي القيادة العامة والعسكريين وأفراد المجتمع.

ووفقاً لأحكام القانون، تمنح الأوسمة بقرار من الحاكم بناءً على توصية القائد العام، وموافقة رئيس المجلس التنفيذي، وتعتبر أعلى درجة من درجات التكريم والتقدير، بينما تمنح الميداليات وشارات التقدير بقرار من القائد العام بناءً على توصية المدير العام لشرطة أبوظبي. ويقلد الحاكم أو من ينيبه الأوسمة، ويقلد القائد العام أو من ينيبه الميداليات وشارات التقدير.

وحدد القانون أربعة أوسمة، وهي: وسام زايد للتميز الأمني (من طبقتين)، ووسام أبوظبي الشرطي (من خمس طبقات)، ووسام الشهيد (من طبقة واحدة)، ووسام الإقدام (من طبقة واحدة). ويعتبر وسام زايد للتميز الأمني أرفع وسام أمني، ويمنح لمنتسب القيادة العامة الذي أدى خدمات أو أعمالاً مميزة بكل إخلاص وتفان أثناء خدمته، بما يسهم في المحافظة على الأمن.

وحدد القانون 15 ميدالية، ويحق للقائد العام منح شارات التقدير لمنتسبي القيادة العامة أو لأشخاص المجتمع، متى توافرت فيهم المسوغات الكافية لمنحها، وفقاً للحالات والضوابط والشروط التي يحددها بقرار منه، ولا تصرف عنها مكافأة مالية، كما يحق للقائد العام أو من يفوضه وفقاً لما يقدره منح شهادات أو براءات خطية أو مزايا تشجيعية أخرى لمنتسب القيادة العامة أو من الأجهزة الشرطية أو الأمنية أو العسكرية الأخرى بالدولة، إذا قدم إنجازات مرموقة، أو أدى خدمات أمنية جليلة خلال خدمته، أو لأي شخص من أشخاص المجتمع كان متعاوناً ومخلصاً مع القيادة العامة للمحافظة على النظام العام والآداب العامة في الإمارة.

وتوضع علامة مُميزة على كل من الوسام والميدالية وشارتهما عند تكرار المنح، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز منح أي من الأوسمة والميداليات وشارات التقدير المشار إليها في هذا القانون لأي متوفى بعد تاريخ وفاته، وفي هذه الحالة تُسلم لورثته الشرعيين.

وتبقى الأوسمة والميداليات والشارات وبراءة كل منها المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في حيازة ورثة الممنوحة له - ضمن تركته - على سبيل التذكار، ولا يكون لأي منهم الحق في حملها، ولا يجوز لحامليها أو ورثتهم التصرف فيها، كما لا يجوز الحجز عليها.

- القانون حدد 4 أوسمة تمنح بقرار من الحاكم و15 ميدالية تمنح بقرار من القائد العام.

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