3193 مخالفة بيئية ترصدها «راقب» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ■وام

أكدت دائرة الخدمات العامة، في رأس الخيمة، أنها تكثف الرقابة على الشواطئ، مع زيادة إقبال الجمهور عليها، خلال فصل الصيف، حيث تقوم دوريات «راقب»، التابعة للدائرة، بتثقيف الجمهور بضرورة الحفاظ على الشواطئ البحرية، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

وقال مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، إنه تم تحرير 3193 مخالفة بيئية منذ بداية العام الجاري، أبرزها إلقاء أو وضع أو ترك القاذورات في الميادين العامة، وإلقاء الأوراق والمهملات وأعقاب السجائر في الطرق والميادين من السيارة، وترك المواشي والحيوانات السائبة في الأماكن العامة، وأن أكثر المخالفات تركزت في منطقة جبل جيس، تليها المعمورة والمعيريض والنخيل، ثم رأس الخيمة، ويتم توزيع دوريات «راقب» حسب تقسيم جغرافي للإمارة على سبع مناطق، تشمل كل مناطق الإمارة.

وأكد الحمادي حرص الدائرة، ممثلة في دوريات «راقب»، على البيئة الطبيعية، التي تشكل واحدة من مميزات رأس الخيمة.

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