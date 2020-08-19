محمد بن راشد: 108 مليارات درهم مساعدات الإمارات خلال 5 سنوات

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حرص الإمارات الدائم على مدّ يدها إلى كل محتاج حول العالم، لافتاً سموّه إلى أن الدولة قدمت 108 مليارات درهم، خلال السنوات الخمس الأخيرة، في أوجه العمل الإنساني المختلفة.

وقال سموّه في تغريدة على «تويتر»، بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، أمس، إن «دولة الإمارات قامت على مجموعة مبادئ أرساها المؤسّس، طيب الله ثراه، أهمها نصرة الضعيف، وإغاثة المحتاج، ودعم الشقيق والصديق».

وأضاف سموّه أن «دولة الإمارات قدمت 108 مليارات درهم مساعدات في خمس سنوات، استفادت منها 42 دولة حول العالم»، مؤكّداً سموّه أن الإمارات «ستستمر على مبدئها، مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم».

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