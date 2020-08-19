محمد بن راشد: الامارات قامت على مجموعة مبادىء أرساها المؤسس طيب الله ثراه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن دولة الامارات قامت على مجموعة مبادىء أرساها المؤسس طيب الله ثراه أهمها نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق. 108 مليار درهم مساعدات الامارات في 5 سنوات لـ 42 دولة حول العالم .. وستستمر الامارات على مبدئها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم.

محمد بن راشد: دولة الامارات قامت على مجموعة مبادىء أرساها المؤسس طيب الله ثراه أهمها نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق. 108 مليار درهم مساعدات الامارات في ٥ سنوات ل٤٢ دولة حول العالم .. وستستمر الامارات على مبدئها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم .. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/dBTye6TR2N — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 19, 2020

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news