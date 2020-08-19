محمد بن راشد: الامارات قامت على مجموعة مبادىء أرساها المؤسس طيب الله ثراه

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

قال  صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن دولة الامارات قامت على مجموعة مبادىء أرساها المؤسس طيب الله ثراه أهمها نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق. 108 مليار درهم مساعدات الامارات في 5 سنوات لـ 42 دولة حول العالم .. وستستمر الامارات على مبدئها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم.

 

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