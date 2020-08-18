«حرس السواحل» يطبق قواعد الاشتباك مع قوارب صيد مخالفة

المصدر: أبوظبي - وام

صرح مصدر مسؤول في جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، أنه عند الساعة 12، أمس، تم رصد دخول عدد من قوارب الصيد المخالفة للمياه الإقليمية للدولة، شمال غرب جزيرة صير بونعير، وقامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقاف قوارب الصيد لكنها لم تمتثل للأوامر.

وأوضح الجهاز أنه تم تحريك 3 زوارق مطاردة للدعم والإسناد حيث تم التأكد من وجود 8 قوارب صيد مخالفة.

وقامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقافها ولكنها لم تمتثل للأوامر، وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك.

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