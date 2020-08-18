«كهرباء دبي» تختبر روبوتاً في الأعمال الميدانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي اختبار استخدامات الهيكل الروبوتيّ القابل للارتداء، الذي تنتجه شركة سوت إكس (SuitX) الأميركية، المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، وتطوير روبوتات الهياكل الخارجية للاستخدامات الصحية والمهنية.

وتعتزم الهيئة اعتماد الهياكل الروبوتيّة، ليستعين بها الموظفون الذين يؤدون مهام يدوية، بما في ذلك أعمال التصنيع والبناء والتركيب وتوصيل الأسلاك والتحميل والتفريغ، إضافة إلى ورش السيارات، وغير ذلك من استخدامات، وذلك بهدف حماية الموظفين وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى ضمان الدقة في إنجاز المهام. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تضع صحة وسلامة الموظفين على رأس أولوياتها، وتوفر لهم بيئة عمل صحية وآمنة وفق أعلى المعايير، وبالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news