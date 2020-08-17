"الأزمات والكوارث بدبي" تحدد 4 اشتراطات لعودة المقيمين العائدين للإمارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن 4 اشتراطات لعودة المقيمين العائدين إلى الإمارة، تتمثل في تقديم تصريح للدخول عن طريق الموقع الإلكتروني للإدارة العام للإقامة وشؤون الأجانب، والحصول على نتيجة فحص PCR سلبية لفيروس كورونا قبل الصعود للطائرة في بلد الإقلاع، وإبرازها عند الوصل في المطار.

وتضمنت الإجراءات أيضاَ ضرورة تحميل تطبيق DXB COVID 19 SMART APP، كما لا توجد إلزامية للحجر الصحي أو المنزلي، لمدة 14 يوماً ما دامت نتيجة الفحص المخبري التي تم إبرازها بالمطار سلبية .

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