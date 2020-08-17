شرطة دبي تحصد 7 جوائز تميز دولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، إن شرطة دبي حصلت على سبع جوائز تميز من أصل 24 جائزة من المنظمة الدولية لقادة الشرطة أكبر منظمة مهنية في العالم، لتكون بذلك أكثر جهة شرطية تحصل على هذا العدد من جوائز المنظمة الدولية هذا العام.

وأكد أن المنظمة الدولية لقادة الشرطة «‏IACP» تعد أكبر منظمة مهنية في العالم وأكثرها نفوذاً لقادة الشرطة مع أكثر من 31 ألف عضو من أكثر من 160 دولة، وتعتبر منظمة رائدة معترفاً بها من قبل أجهزة الشرطة العالمية، ويحرص رئيس الولايات المتحدة الأميركية على حضور فعاليات اليوم الأخير للجائزة بصورة مستمرة وإلقاء الكلمة الختامية.

وأوضح المري أن المنظمة الدولية لقادة الشرطة تأسست عام 1893، وتحمل شعار «ملتزمون بالنهوض بالمجتمعات الأكثر أماناً من خلال قيادة شرطية مدروسة وتقدمية»، وتخدم المنظمة المجتمعات في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز تطبيق القانون والقيادة والمهنية في عمل الشرطة.

وأكد أن حصول شرطة دبي على سبع جوائز يعد إنجازاً نوعياً وإضافياً إلى شرطة دبي يعكس مدى الحرص على التميز والتفاني والإخلاص في العمل، من أجل خدمة الوطن والمنافسة بقوة في المحافل والجوائز العالمية.

وشدّد على حرص فرق العمل الدائم في القيادة العامة لشرطة دبي على التميز والريادة في أداء مهامها الوظيفية، وجعلها نموذجاً يحتذى به في العمل الشرطي الاحترافي، لاسيما مع تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية والشرطية المتتالية المشهود لها على المستويين المحلي والعالمي.

وأشاد الفريق المري بالجهود الكبيرة التي بذلها موظفو مختلف الإدارات العامة في شرطة دبي، خصوصاً موظفي الإدارة العامة للتميز والريادة والقائمين على إعداد ملفات المنافسة في جوائز التميز هذا العام، والذين استطاعوا أن يكونوا على أهبة الاستعداد والمثابرة في تقديم أفضل ما عندهم بالتوازي مع الجهود التي بذلوها ضمن خط الدفاع الأول في تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، وهو ما يؤكد مدى الحرفية العالية والحرص الشديد على التميز والإبداع في العمل لديهم.

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