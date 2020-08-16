محمد بن زايد يشكر مواطنة لجهودها التطوعية

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشكر إلى مواطنة تقديراً لجهودها التطوعية في خدمة الوطن.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تعبّر عن حبها لوطنها بمبادراتها المجتمعية، وتجسد بعطائها معاني الخير والعطاء لأمهاتنا.. غبيشة الكتبي من سكان منطقة الشويب .. نموذج أصيل للمرأة في مجتمعنا.. كرمها لم ينقطع عن (نقطة تفتيش) في منطقتها.. تحية شكر وتقدير لها ولكل من يعمل بإخلاص وحب في خدمة الوطن والمجتمع".

من جانبها، عبّرت غبيشة الكتبي عن سعادتها وفرحتها الشديدة، بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي وجّهها سموه لها، لافتة إلى أن هذا ليس بغريب على سموه، وهو القدوة لنا في الكرم والعطاء والإنسانية، نحتذي به ونتعلم منه كيف نساعد الآخرين .

وقالت غبيشة (50 عاماً) لـ"الإمارات اليوم" إنها أم لـ10 أبناء (خمسة أولاد وخمس بنات)، وهي تقطن في بيت بشعبية الشويب الجديدة في منطقة الهير على طريق العين - دبي، وتحرص منذ سنوات على المشاركة في التطوع في الأعمال المجتمعية كافة، من منطلق رد الجميل للوطن، مضيفة أنها عندما أقيمت نقطة تفتيش بالقرب من سكنها، حرصت بنفسها على تقديم وجبات إلى العاملين في نقطة التفتيش، إيماناً منها بأن عليها دوراً يجب أن تؤديه، خصوصاً في ظل الظروف الحالية، مؤكدة أنها ستواصل تقديم ما يمكن لوطنها وأبناء مجتمعها.

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