موارد الشارقة: الأحد 23 أغسطس عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة 1442 هـ لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة حيث ستصادف يوم الأحد 23 / 8 / 2020م ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 24 / 8 / 2020م . مع مراعاة الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة.

وبهذه المناسبة رفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ، ولشعب دولة الإمارات خاصة والأمة الإسلامية عامة ، سائلاً الله أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.



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