حمدان بن راشد.. خطاك الشر يا صاحب القلب النقي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة على موقع «تويتر»، أمس، وجهها إلى أخيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية. وقال سموه فيها: «أخي حمدان بن راشد.. صديقي في الطفولة.. عضدي في الشدة.. عوني على الزمن..

.. خطاك الشر يا صاحب القلب النقي».

كما نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تغريدة على «تويتر»، قال فيها: «خطاك الشر بوراشد».

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